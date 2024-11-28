В Грузии рассказали о планах по вступлению в ЕС

Кобахидзе: Грузия намерена стать членом ЕС к 2030 году

Грузия намерена стать членом Европейского Союза (ЕС) к 2030 году. Об этом заявил кандидат в премьер-министры республики Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Все успехи на пути евроинтеграции были достигнуты в условиях нашего руководства (...) наша задача стать членом Евросоюза. К 2030 году у нас амбициозная цель стать членом ЕС», — рассказал он.

По словам политика, к указанному времени Тбилиси будет готов стать членом Евросоюза больше всех остальных стран-кандидатов на вступление в организацию.

Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что Тбилиси не хочет членства в ЕС, которое опирается на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Он отметил, что у страны своя идентичность, культура и традиции и Грузия не пойдет на принятие этого.