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20:02, 28 ноября 2024Бывший СССР

В Киеве рассказали об обсуждении с США снижения возраста мобилизации

Тихий: Украина обсуждала с США снижение возраста мобилизации в ВСУ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина в ходе переговоров с США обсуждала снижение возраста мобилизации. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что дискуссию по данной теме инициировала Украина. Тихий добавил, что речь о требованиях Вашингтона к Киеву снизить возраст мобилизации не идет.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства также сообщил, что власти не согласны призывать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) граждан с 18 лет.

Ранее требования США о снижении возраста мобилизации в ВСУ прокомментировал экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник. Он рассказал, что данный вопрос уже вызвал внутренний конфликт на Украине. Вместе с тем он предрек сопротивление парламента президенту республики Владимиру Зеленскому при попытке внесения такого рода поправок.

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