В Польше заявили о победе России в украинском конфликте

Глава Бюро национальной безопасности Польши Сивера: Россия побеждает на Украине

На данный момент Россия побеждает в конфликте на Украине. С таким заявлением выступил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в интервью радио ZET.

«Если смотреть на конфликт с точки зрения исключительно занятой территории, то Россия выигрывает эту войну», — отметил Сивера.

По словам главы BBN, в настоящее время российская сторона также отличается инициативой и успехами на поле боя.

Ранее Сивера заявил, что в отправке контингента НАТО на Украину и задействовании сил блока в конфликте нет необходимости.