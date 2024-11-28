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12:42, 28 ноября 2024Мир

В Польше заявили о победе России в украинском конфликте

Глава Бюро национальной безопасности Польши Сивера: Россия побеждает на Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На данный момент Россия побеждает в конфликте на Украине. С таким заявлением выступил глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в интервью радио ZET.

«Если смотреть на конфликт с точки зрения исключительно занятой территории, то Россия выигрывает эту войну», — отметил Сивера.

По словам главы BBN, в настоящее время российская сторона также отличается инициативой и успехами на поле боя.

Ранее Сивера заявил, что в отправке контингента НАТО на Украину и задействовании сил блока в конфликте нет необходимости.

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