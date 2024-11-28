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00:49, 28 ноября 2024Бывший СССР

В Раде раскрыли самое большое преступление Зеленского

Дубинский: Зеленский заставил миллионы человек мечтать покинуть Украину
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскрыл главное преступление президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, политик заставил граждан задуматься о том, чтобы покинуть страну. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Самое большое преступление, которое совершил Зеленский — это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать», — подчеркнул Дубинский. Он также отметил, что, те, кого «людоловы Зеленского не смогли утилизировать», хотят выехать из государства, как только откроют границы.

Ранее Дубинский допустил, что Зеленский может передать свои полномочия Верховной Раде, чтобы избежать принятия решения по соглашению с Россией. По его словам, в парламенте «активно циркулируют» подобные слухи. Депутат Рады добавил, что в целях соглашения с РФ, как предполагается, могут выбрать «компромиссную фигуру».

До этого Дубинский заявил, что после краха на Украине все политики открестятся от Владимира Зеленского. По его мнению, когда все в стране рухнет, политики «будут строить из себя невиновных, которые просто “делали то, что решил президент”».

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