В России появился идеальный круг

На озере в Башкортостане появился идеальный круг

На озере в деревне Новоусманово в Башкортостане появился идеальный круг, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Явление, которое запечатлели жители деревни Бурзянского района, встречается на реках и озерах с медленным течением. Льдина вращается вокруг своей оси и стачивается, образуя идеальный круг. Обычно его диаметр варьируется от пяти до десяти метров.

Ранее, 26 ноября, жители столицы могли наблюдать красный оттенок восхода Солнца. Как объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, явление обусловлено рассеиванием солнечного света в земной атмосфере. Ярче всего эффект проявляется при наличии в воздухе кристаллов льда, пыли или дыма. В такой ситуации сильнее всего рассеивается синий свет, оставляя место красными и желтыми оттенками.