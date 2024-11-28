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07:26, 28 ноября 2024Экономика

В России заметно выросла добыча газа

«Ъ»: добыча газа в России выросла на 8,2 процента в январе-октябре
Анатолий Акулов (редактор)

По итогам первых десяти месяцев 2024 года суммарные объемы добычи газа в России выросли на 8,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли отметки в 578,2 миллиарда кубометров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет в том числе о газе, сожженном в факелах. Согласно данным Министерства энергетики (Минэнерго), в октябре добыча газа в России увеличилась на 2,35 процента год к году и составила 61,5 миллиарда кубометров.

По темпам прироста добычи этого вида топлива лидером оказался «Газпром». В январе-октябре энергохолдинг смог увеличить показатель почти на 13 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го, до 370 миллиардов кубометров. При этом в октябре темпы прироста замедлились и составили 5,4 процента против 11,9 процента в сентябре.

Аналитики связали подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики эксперты отнесли рекордную закачку топлива в российские подземные хранилища, а также увеличение спроса на внутреннем рынке. При этом независимые производители, по данным источников «Ъ», в январе-октябре преимущественно снижали добычу, что может объясняться выполнением квот по сделке ОПЕК+.

Ранее в «Газпроме» заявили о рекордных поставках газа россиянам в октябре. По итогам второго месяца осения энергохолдинг отправил на внутренний рынок в общей сложности 32,6 миллиарда кубометров этого вида топлива. Прошлогодний максимум удалось превысить примерно на 500 миллионов кубометров.

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