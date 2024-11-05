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16:02, 5 ноября 2024Экономика

«Газпром» заявил о рекордных поставках газа россиянам

«Газпром»: поставки газа в РФ в октябре составили рекордные 32,6 млрд кубометров
Дмитрий Воронин

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Потребление газа из российской Единой системы газоснабжения (ЕСГ) установило в октябре новый абсолютный рекорд для этого месяца, сообщается на сайте «Газпрома».

Как отметили в компании, объем поставок составил 32,6 миллиарда кубометров газа, превысив прошлогодний максимум в 32,1 миллиарда, а в октябре текущего года максимальные в рамках каждого конкретного дня уровни достигались 11 раз.

ЕСГ — крупнейшая в мире система, включающая в себя объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения и распределения газа в европейской части России и Западной Сибири.

В конце августа глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что за восемь месяцев 2024 года компания увеличила поставки газа в Китай на 37 процентов к аналогичному периоду 2023-го. По словам руководителя энергохолдинга, на тот момент суточные рекорды поставок обновлялись в указанном направлении уже семь раз.

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