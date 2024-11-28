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12:08, 28 ноября 2024Россия

В российском регионе в многоквартирном доме взорвался газ

В Приморье в жилом многоквартирном доме взорвался газ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Приморье в многоквартирном жилом доме взорвался газ. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, после отключения света одна из семей решила использовать для приготовления пищи походную плитку, которую поставили на электрическую конфорку. Когда электроснабжение дома восстановили, конфорка нагрела плитку, которую к этому времени так и не сняли.

Взрывной волной в квартире выбило стекла. Люди не пострадали.

Ранее взрыв прогремел в одной из признанных аварийными пятиэтажек Волгограда. Взрыв мог произойти на третьем этаже — к нему подтянули лестницу прибывшие на место пожарные.

ЖЗЛ
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