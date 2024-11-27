Взрыв прогремел в пятиэтажке в российском регионе

В признанном аварийным пятиэтажном доме в Волгограде прогремел взрыв

В признанном аварийным пятиэтажном доме в Волгограде прогремел взрыв, после чего на месте произошло возгорание. Об этом сообщает портал V1.RU в Telegram.

По информации портала, взрыв мог произойти на третьем этаже дома — к нему подтянули лестницу прибывшие на место инцидента пожарные. Отмечается, что стекла и обгоревшие фрагменты разлетелись вокруг пятиэтажки.

МЧС региона не комментировало случившееся.

Известно, что сегодняшний взрыв — второй по счету в этом доме за последние полтора года. Так, в апреле 2023 года в здании взорвался бытовой газ, из-за чего полностью разрушенными оказались две квартиры.