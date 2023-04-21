Последствия взрыва в российском жилом доме сняли на видео

Взрыв и пожар произошли в жилом доме в Волгограде

В Волгограде жилой многоэтажке доме произошел взрыв с последующим пожаром. Последствия ЧП очевидцы сняли на видео, кадры публикует Telegram-канал SHOT.

Инцидент случился около 5 утра 21 апреля в квартире на втором этаже дома № 9 на улице Титова в Краснооктябрьском районе российского города. К месту стянуты экстренные службы.

На кадрах видно, что ударной волной выбило стекла нескольких квартир, а осколками и камнями повредило несколько припаркованных автомобилей. «Предварительно, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — сообщили в МЧС.

Всех жильцов эвакуировали. На месте работают экстренные службы. Возгорание уже потушили, ведется разбор завалов.

В марте в Костромской области в частном жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего пострадали четыре человека. Двое попали в реанимацию.