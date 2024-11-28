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13:28, 28 ноября 2024Россия

В РПЦ отреагировали на запуск «Орешника»

Глава РПЦ Кирилл назвал стоп-машиной новую ракетную систему «Орешник»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл отреагировал на запуск новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» — он назвал ее стоп-машиной. Слова патриарха Московского и всея Руси приводит РИА Новости.

Он выразил благодарность ученым, которые создавали данное оружие.

По мнению патриарха, внешние силы постоянно ведут к эскалации конфликта России и Украины. Тем не менее в этой ситуации глава РПЦ понадеялся, что в скором времени две страны смогут воссоединиться.

До этого патриарх Кирилл заявил, что разговоры о ядерной войне не полезны с духовной точки зрения.

21 ноября президент России Владимир Путин объявил о применении Вооруженными силами России новейших ракет средней дальности «Орешник», которые атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду.

ЖЗЛ
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