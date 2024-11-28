В Южной Корее захотели отложить техобслуживание ракет Taurus из-за Украины

Южная Корея отложит обслуживание Taurus из-за запчастей, идущих на Украину

Южная Корея захотела отложить на пять лет техническое обслуживание немецких ракет Taurus из-за нехватки запчастей у компании-производителя. Об этом сообщило агентство «Ренхап».

«Военно-воздушные силы продвигают план осуществления базового технического обслуживания ракет "воздух-земля" большой дальности Taurus KEPD 350K, которое было запланировано на следующий год, в районе 2030 года — на 5 лет позже», — сказано в статье.

Также уточняется, что Вооруженные силы страны были готовы провести техобслуживание в следующем году, спустя 10 лет после их принятия на вооружение, но «производитель отнесся к этому с неодобрением».

Южная Корея закупила ракеты Taurus в 2015 году, и договоренность с их производителем — компанией Taurus Systems — предусматривала проведение капитального технического обслуживания каждые десять лет. Как отметили авторы статьи, на нынешнюю ситуацию повлияло «затягивание» украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что специальная делегация Владимира Зеленского во главе с министром обороны Рустемом Умеровым попросила Южную Корею продать Киеву оружие. Власти страны отреагировали на это предложение «без энтузиазма».

Так, ряд оборонных компаний получили от Украины контакты в связи с ее желанием приобрести вооружение, однако Министерство национальной обороны Республики Корея дало указание воздержаться от самостоятельного общения с Киевом.