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23:50, 28 ноября 2024Мир

В Южной Корее захотели отложить техобслуживание ракет Taurus из-за Украины

Южная Корея отложит обслуживание Taurus из-за запчастей, идущих на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stephanie Nakagawa / Unsplash

Южная Корея захотела отложить на пять лет техническое обслуживание немецких ракет Taurus из-за нехватки запчастей у компании-производителя. Об этом сообщило агентство «Ренхап».

«Военно-воздушные силы продвигают план осуществления базового технического обслуживания ракет "воздух-земля" большой дальности Taurus KEPD 350K, которое было запланировано на следующий год, в районе 2030 года — на 5 лет позже», — сказано в статье.

Также уточняется, что Вооруженные силы страны были готовы провести техобслуживание в следующем году, спустя 10 лет после их принятия на вооружение, но «производитель отнесся к этому с неодобрением».

Южная Корея закупила ракеты Taurus в 2015 году, и договоренность с их производителем — компанией Taurus Systems — предусматривала проведение капитального технического обслуживания каждые десять лет. Как отметили авторы статьи, на нынешнюю ситуацию повлияло «затягивание» украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что специальная делегация Владимира Зеленского во главе с министром обороны Рустемом Умеровым попросила Южную Корею продать Киеву оружие. Власти страны отреагировали на это предложение «без энтузиазма».

Так, ряд оборонных компаний получили от Украины контакты в связи с ее желанием приобрести вооружение, однако Министерство национальной обороны Республики Корея дало указание воздержаться от самостоятельного общения с Киевом.

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