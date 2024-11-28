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03:49, 28 ноября 2024Мир

Южная Корея отреагировала на просьбу Украины продать оружие

SBS: Южная Корея «без энтузиазма» отреагировала на просьбу Киева продать оружие
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Stephanie Nakagawa / Unsplash

Специальная делегация президента Украины Владимира Зеленского во главе с министром обороны Рустемом Умеровым попросила Южную Корею продать Киеву оружие. Власти страны отреагировали на это предложение «без энтузиазма», сообщает телеканал SBS.

Как утверждает источник южнокорейского канала, речь идет о зенитных ракетных комплексах (ЗРК) «Чхонгун», а также о радиолокационных станциях для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Кроме того, украинская сторона попросила Республику Корея о продаже метательных зарядов для снарядов калибра 155 миллиметров, «если поставки полноценных боеприпасов затруднительны для Сеула» в силу того, что они относятся к летальному оружию.

Отмечается, что ряд оборонных компаний получили от Украины контакты в связи с ее желанием приобрести вооружение, однако Министерство национальной обороны Республики Корея дало указание воздержаться от самостоятельного общения с Киевом.

Ранее стало известно, что большинство жителей Южной Кореи против начала военных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ), даже несмотря на слухи о якобы нахождении солдат КНДР в России.

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