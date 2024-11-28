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12:35, 28 ноября 2024Россия

Владелец ларька угрожал жене российского участника СВО из-за парковки

В Самаре владелец ларька угрожал жене участника СВО из-за парковки
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Самаре владелец ларька угрожал жене участника специальной военной операции (СВО) на Украине из-за парковки. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, россиянка привезла сына в военкомат и попыталась припарковаться. Однако владелец местного ларька грубо обозначил, что место якобы принадлежит ему, после чего начал угрожать взорвать ее машину вместе с ней.

Жена бойца СВО подала заявление в полицию, заявив об угрозах. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Ставропольском крае цыгане пришли к жене бойца СВО, угрожая ей похищением. Узнавший об этом солдат пожаловался, что никто из местных жителей не заступился за его родных.

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