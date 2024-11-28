Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:22, 28 ноября 2024Экономика

Власти российского города снизили траты на Новый год после жалоб жителей

Власти Курска снизили траты на подготовку к Новому году после жалоб жителей
Александра Качан (Редактор)

Фото: V.Ivantsov / Фотобанк Лори

Власти Курска снизили траты на подготовление города к Новому году на фоне жалоб жителей. Об этом сообщает издание «Подъем».

Администрация собиралась потратить на новогодние декорации около 12 миллионов рублей: 6,1 миллиона на изготовление светодиодных конструкций, 3,7 миллиона на их ремонт и установку, 2,2 миллиона на установку тематической локации в центре города. Местные жители высказали недовольства большой суммой, отметив, что не время направлять столько средств на праздник во время специальной военной операции (СВО).

После этого власти заявили, что «во время торгов произошла экономия средств». Теперь на покупку новых украшений планируется потратить около 5 миллионов рублей, на ремонт старых конструкций — 2,4 миллиона рублей, а на установку локации — 2 миллиона.

«Разработана концепция новогоднего оформления с учетом отказа от массовых мероприятий, фейерверков и праздничных гуляний. Сэкономленные средства направят на поддержку вынужденных переселенцев из приграничных районов и бойцов специальной военной операции», — заявили в администрации.

Ранее жители Орска возмутились празднованием дня независимости Таджикистана. В честь этого события был устроен футбольный турнир.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

      Юморист Гудков назвал себя несчастным

      Россиянам посоветовали избавляющие от неприятного запаха изо рта продукты

      Россиянин выставил на продажу коллекцию газетных статей о Пугачевой за 300 тысяч рублей

      Россияне застряли в душном салоне самолета на несколько часов из-за поломки двигателей

      Нидерланды передали Украине новую партию Patriot

      «Хотел создать благоприятную атмосферу». Путин извинился перед Меркель за эпизод с собакой

      Россиянку заподозрили в удушении соседки из ревности

      Поехавшую на учебу 18-летнюю россиянку нашли лежащей на снегу в 62 километрах от дома

      Путин заявил об очень активном применении дронов ВС России на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше