РИА Новости: отряд «БАРС-32» срывает планы наступления ВСУ в Запорожской области

Добровольцы отряда «БАРС-32» совместно с частями 58-й армии группировки войск «Днепр» успешно противостоят Вооруженным силам Украины (ВСУ), не давая возможность активно вести действия. Об этом сообщил РИА Новости командир отряда с позывным Питон.

По его словам, российские военные отражают атаки противника и срывают попытки контрнаступлений ВСУ в Запорожской области. Военный отметил, что «практически в неделю два раза бывает, что противник своими мелкими группами пытается выходить как можно максимально» к позициям российских бойцов.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в Запорожской области по местам закрепления подразделений ВСУ зафиксированы удары Вооруженных сил (ВС) России. До этого сообщалось, что российские войска нанесли удары по ВСУ в ряде населенных пунктов в Запорожской области, в том числе в районе завода «Сельмаш» в прифронтовом городе Гуляйполе.