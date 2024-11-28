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11:09, 28 ноября 2024Бывший СССР

ВС России ударили по аэродрому возможного базирования F-16

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по аэродрому возможного базирования F-16
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Российские войска ударили по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области, где, возможно, базировались американские истребители F-16. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Наши говорят, в 5:20 по местному времени был прилет в районе Мартыновского аэродрома. Слышно было хороший взрыв», — приводятся в публикации слова подпольщика.

Он отметил, что американские истребители обычно заходят на аэродром на короткий срок: для дозаправки топливом или пополнения ракетного арсенала.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные, вероятно, нанесли удар по полигону «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) в Житомирской области. Он отметил, что в регионе был один прилет к западу от Житомира.

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