ВС России ударили по аэродрому возможного базирования F-16

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по аэродрому возможного базирования F-16

Российские войска ударили по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области, где, возможно, базировались американские истребители F-16. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Наши говорят, в 5:20 по местному времени был прилет в районе Мартыновского аэродрома. Слышно было хороший взрыв», — приводятся в публикации слова подпольщика.

Он отметил, что американские истребители обычно заходят на аэродром на короткий срок: для дозаправки топливом или пополнения ракетного арсенала.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные, вероятно, нанесли удар по полигону «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) в Житомирской области. Он отметил, что в регионе был один прилет к западу от Житомира.