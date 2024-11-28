Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:34, 28 ноября 2024Интернет и СМИ

Юморист Гудков назвал себя несчастным

Юморист Гудков заявил, что несчастлив из-за отсутствия цели в жизни
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Известный российский юморист Александр Гудков назвал себя несчастным из-за отсутствия цели в жизни. Об этом он порассуждал в выпуске шоу журналистки Саши Сулим «На рейле», доступном на YouTube.

«Я не особо счастлив, потому что не знаю, что я хочу делать через пять лет. Ты говоришь: "Какова твоя цель? К чему ты идешь?" А я не знаю», — пожаловался Гудков.

Он добавил, что также ему не хватает понимания его жизненной позиции со стороны общества. О какой именно позиции идет речь, комик не уточнил.

Ранее Гудков заявил о ненависти к телевизионным играм КВН. Он рассказал, что его команда прошла в Высшую лигу, когда участники устали от проекта.

До этого юморист вспомнил о неловкой ситуации с певицей Рианной. Он вспомнил, что в 2022 году он толкнул беременную исполнительницу в спину и притворился, что это сделал не он.

18+
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

      Колебания курса рубля связали с адаптацией к новым санкциям

      Снятый в Троицке сериал набрал миллионы просмотров

      Три человека насмерть отравились в российском социальном центре

      Путин покинул Казахстан

      Стали известны подробности о севшем в России с подозрительным предметом на борту самолетом

      38-летняя Линдси Лохан раскрыла секреты красоты

      Французский режиссер обвинила «Эммануэль» в сексизме

      Финского депутата заставили извиниться за слова о России

      Юморист Гудков назвал себя несчастным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше