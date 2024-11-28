Юморист Гудков назвал себя несчастным

Юморист Гудков заявил, что несчастлив из-за отсутствия цели в жизни

Известный российский юморист Александр Гудков назвал себя несчастным из-за отсутствия цели в жизни. Об этом он порассуждал в выпуске шоу журналистки Саши Сулим «На рейле», доступном на YouTube.

«Я не особо счастлив, потому что не знаю, что я хочу делать через пять лет. Ты говоришь: "Какова твоя цель? К чему ты идешь?" А я не знаю», — пожаловался Гудков.

Он добавил, что также ему не хватает понимания его жизненной позиции со стороны общества. О какой именно позиции идет речь, комик не уточнил.

Ранее Гудков заявил о ненависти к телевизионным играм КВН. Он рассказал, что его команда прошла в Высшую лигу, когда участники устали от проекта.

До этого юморист вспомнил о неловкой ситуации с певицей Рианной. Он вспомнил, что в 2022 году он толкнул беременную исполнительницу в спину и притворился, что это сделал не он.