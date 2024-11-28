Захарова попробовала кофе и халву на праздновании 53-го Национального дня ОАЭ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова познакомилась с арабским колоритом на приеме, организованном по случаю празднования в Москве 53-го Национального дня ОАЭ. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат попробовала арабский кофе и халву. Кроме того, Захарова подержала в руках сокола, который является одним из национальных эмиратских символов.

По информации агентства, на площадке мероприятия приглашенные гости смогут посмотреть национальные танцы, посетить выставку картин и изучить ароматы арабских духов.

Ранее сообщалось, что глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на выступление в рамках Генассамблеи ООН надела одну из двух брошей, которые ей подарил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Уточнялось, что одно из украшений Мария Захарова подбирала лично.