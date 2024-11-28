Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:10, 28 ноября 2024Ценности

Захарова познакомилась с арабским колоритом

Захарова попробовала кофе и халву на праздновании 53-го Национального дня ОАЭ
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова познакомилась с арабским колоритом на приеме, организованном по случаю празднования в Москве 53-го Национального дня ОАЭ. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат попробовала арабский кофе и халву. Кроме того, Захарова подержала в руках сокола, который является одним из национальных эмиратских символов.

По информации агентства, на площадке мероприятия приглашенные гости смогут посмотреть национальные танцы, посетить выставку картин и изучить ароматы арабских духов.

Ранее сообщалось, что глава МИД Индонезии Ретно Марсуди на выступление в рамках Генассамблеи ООН надела одну из двух брошей, которые ей подарил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Уточнялось, что одно из украшений Мария Захарова подбирала лично.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

      Туристы выпили алкоголь на отдыхе и скончались. Как в их напитки попал смертельно опасный химикат?

      Врач посоветовала россиянам придерживаться одной привычки для хорошего самочувствия

      Повар изменил рецепт блюда и погубил посетительницу ресторана

      Росавиация прокомментировала возможность отказа от использования Superjet

      Создана наноструктура для захвата вирусов

      Российский фондовый рынок резко вырос после рекордного снижения

      Стало известно об ударе ВС России по складу с оружием ВСУ в Сумской области

      Влюбленная пара обворовала 11 дачных домиков в российском регионе и попалась

      Финского депутата вынудили извиниться за слова о России. Что он сказал?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше