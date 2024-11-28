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17:40, 28 ноября 2024Путешествия

Заранее купившим туры за границу россиянам придется за них доплачивать

Россиянам придется доплачивать за уже купленные туры за границу по новому курсу
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова
СюжетКурс доллара:

Фото: Unsplash

Российским туристам, заранее купившим туры за границу, придется доплачивать за них по новому курсу. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, стоимость отдыха за рубежом увеличилась на 10 процентов. «Проблем внезапно добавил курс доллара: на момент покупки путевок он составлял 100 рублей, сейчас же число стремительно растет к 110 рублям», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что путешественникам, уже оплатившим первую часть тура, а именно 30 процентов от общей стоимости, по старому курсу, необходимо будет внести оставшиеся 70 процентов по новому.

Вместе с тем в случае отказа первая часть, как и сама путевка, сгорит.

Ранее глава Минтранса России Роман Старовойт заявил, что рост курса доллара не скажется на стоимости авиабилетов. В свою очередь, министр энергетики страны Сергей Цивилев заверил, что правительство будет стараться удерживать цены на текущем уровне в разных отраслях.

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