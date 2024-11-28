Заранее купившим туры за границу россиянам придется за них доплачивать

Российским туристам, заранее купившим туры за границу, придется доплачивать за них по новому курсу. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным источника, стоимость отдыха за рубежом увеличилась на 10 процентов. «Проблем внезапно добавил курс доллара: на момент покупки путевок он составлял 100 рублей, сейчас же число стремительно растет к 110 рублям», — говорится в сообщении.
Отмечается, что путешественникам, уже оплатившим первую часть тура, а именно 30 процентов от общей стоимости, по старому курсу, необходимо будет внести оставшиеся 70 процентов по новому.
Вместе с тем в случае отказа первая часть, как и сама путевка, сгорит.
Ранее глава Минтранса России Роман Старовойт заявил, что рост курса доллара не скажется на стоимости авиабилетов. В свою очередь, министр энергетики страны Сергей Цивилев заверил, что правительство будет стараться удерживать цены на текущем уровне в разных отраслях.