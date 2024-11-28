Заранее купившим туры за границу россиянам придется за них доплачивать

Россиянам придется доплачивать за уже купленные туры за границу по новому курсу

Российским туристам, заранее купившим туры за границу, придется доплачивать за них по новому курсу. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, стоимость отдыха за рубежом увеличилась на 10 процентов. «Проблем внезапно добавил курс доллара: на момент покупки путевок он составлял 100 рублей, сейчас же число стремительно растет к 110 рублям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что путешественникам, уже оплатившим первую часть тура, а именно 30 процентов от общей стоимости, по старому курсу, необходимо будет внести оставшиеся 70 процентов по новому.

Вместе с тем в случае отказа первая часть, как и сама путевка, сгорит.

Ранее глава Минтранса России Роман Старовойт заявил, что рост курса доллара не скажется на стоимости авиабилетов. В свою очередь, министр энергетики страны Сергей Цивилев заверил, что правительство будет стараться удерживать цены на текущем уровне в разных отраслях.