Жителя ДНР задержали за поджоги российских объектов по заданию СБУ

Силовики задержали жителя ДНР за поджоги объектов в России по заданию СБУ

Сотрудники силовых структур задержали жителя Снежного, который осуществлял поджоги российских объектов по заданию украинских спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Донецкой народной республике (ДНР).

По данным ведомства, задержанный поджигал объекты связи для дестабилизации социальной обстановки и снимал происходящее на видео. Сейчас силовики проверяют его причастность к поджогу релейного шкафа на железной дороге в Московской области.

На допросе мужчина признался, что совершил три поджога в Снежном. Координаты мест он получал от Службы безопасности Украины (СБУ) при помощи мессенджера Telegram.

Ранее Северный флотский суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Архангельска, который пытался устроить поджог на территории воинской части по указанию украинских спецслужб.