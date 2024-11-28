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08:00, 28 ноября 2024Силовые структуры

Жителя ДНР задержали за поджоги российских объектов по заданию СБУ

Силовики задержали жителя ДНР за поджоги объектов в России по заданию СБУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Сотрудники силовых структур задержали жителя Снежного, который осуществлял поджоги российских объектов по заданию украинских спецслужб. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Донецкой народной республике (ДНР).

По данным ведомства, задержанный поджигал объекты связи для дестабилизации социальной обстановки и снимал происходящее на видео. Сейчас силовики проверяют его причастность к поджогу релейного шкафа на железной дороге в Московской области.

На допросе мужчина признался, что совершил три поджога в Снежном. Координаты мест он получал от Службы безопасности Украины (СБУ) при помощи мессенджера Telegram.

Ранее Северный флотский суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Архангельска, который пытался устроить поджог на территории воинской части по указанию украинских спецслужб.

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