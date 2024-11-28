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15:51, 28 ноября 2024Культура

Звезда «Слова пацана» пожаловалась на ретроградный Меркурий

Актриса Анна Пересильд пожаловалась на неудачи из-за ретроградного Меркурия
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Актриса Анна Пересильд, известная по роли Айгуль в сериале «Слово пацана», пожаловалась на плохую неделю из-за периода ретроградного Меркурия. Переживаниями девушка поделилась со своими подписчиками в Telegram-канале.

По словам 15-летней артистки, последние несколько дней у нее все валится из рук.

«Это чисто картинка всей этой недели. У меня все падает из рук, ломается, бьется. Спасает только музыка, которую я регулярно слушаю», — написала Пересильд.

Ранее стало известно, что дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя пожаловалась на хейт в социальных сетях. Анна сообщила, что столкнулась с критикой после выхода сериала с ее участием.

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