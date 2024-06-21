15-летняя дочь Пересильд рассказала о хейте в соцсетях

Анна Пересильд рассказала о хейте в соцсетях ее актерской игры

Дочь российской актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» 15-летняя Анна Пересильд рассказала о хейте в соцсетях. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

Пересильд сообщила, что столкнулась с критикой после выхода второго сезона сериала «Нежность», где она сыграла подростка Агату. «Я прочла о себе много чего нелестного в соцсетях, мол, у меня везде выражение лица одно и то же, будто я его и не стараюсь менять — не умею или, напротив, эксплуатирую так зашедший зрителю образ Айгуль», — поделилась актриса.

Дочь Пересильд призналась, что ей было неприятно читать нелестные оценки своей актерской игры. Однако она подчеркнула, что всегда готова выслушать объективную критику и исправиться. «Если это очевидный хейт — не обращаю никакого внимания. Стараюсь учиться отличать одно от другого», — заключила она.

Ранее Учитель назвал причины нежелания видеть свою дочь Анну в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».