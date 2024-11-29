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23:11, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Белоруссии разработали аналог Starlink

ВС Белоруссии в декабре получат разработанный в республике аналог Starlink
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Белорусская армия к декабрю получит разработанный в республике аналог Starlink. Об этом рассказал начальник связи Вооруженных сил (ВС) Белоруссии Вадим Романив, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь 1».

Он отметил, что в Белоруссии разработали мобильный комплект связи, который был представлен президенту страны Александру Лукашенко в 2023 году.

«В этом году мы в конечном итоге доработали этот комплект практически до совершенства и улучшили его качество, количество предоставляемых услуг», — подчеркнул Романив.

Ранее белорусских военнослужащих решили отправить в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров. Генерал-майор Владимир Белый объяснил, что продолжается плановая совместная подготовка.

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