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21:26, 29 ноября 2024Бывший СССР

Депутат Рады назвал крайне неудачной поездку главы офиса Зеленского в США

Депутат Рады Дубинский: поездка Ермака в США прошла крайне неудачно
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, ныне находящийся в СИЗО по делу о госизмене, в Telegram-канале назвал неудачной поездку в США главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.

«По данным источников, поездка Ермака прошла крайне неудачно. Разговаривать не захотел никто», — написал парламентарий.

Он уточнил, что в США с главой офиса Зеленкского отказался встречаться выбранный избранным президентом США Дональдом Трампом на должность вице-президента Джей Ди Вэнс, а в Париже на обратном пути отказ последовал от президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

О том, что Андрей Ермак готовится к поездке в США для переговоров с представителями избранного главы государства Дональда Трампа, стало известно 18 ноября. Официально офис президента Владимира Зеленского не комментировал информацию.

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