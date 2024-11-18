Стало известно о готовящейся поездке главы офиса Зеленского в США

BBC: Глава ОП Украины Ермак готовится к поездке в США

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак готовится к поездке в США для переговоров с представителями избранного главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает «BBC-Украина» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что украинские власти активно работают над налаживанием контактов с ключевыми людьми в команде Дональда Трампа. При этом официально офис президента Владимира Зеленского не комментировал информацию о готовящейся поездке Ермака.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский призвал Трампа ввести санкции против советников главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По его словам, такие действия помогут сподвигнуть Киев к началу переговоров.

До этого Дубинский также сообщал о попытках ОП Украины наладить отношения с Дональдом Трампом. По его словам, для этого украинские власти пытаются связи министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаила Федорова для контактов с Илоном Маском.