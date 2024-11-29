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19:29, 29 ноября 2024Бывший СССР

Экс-генпрокурор Украины призвал к прекращению огня

Экс-генпрокурор Украины Луценко: нужно прекращение огня для проведения выборов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украине нужно прекращение огня для проведения в стране президентских выборов. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Нам нужно прекращение огня. Это откроет возможность провести выборы не столько президента Украины, сколько верховного главнокомандующего», — подчеркнул экс-генпрокурор Украины.

Луценко призвал Киев к прекращению огня после избрания Дональда Трампа на пост президента США. По его мнению, выбор президента Украины повлияет на формат мирного соглашения и позицию Вашингтона по урегулированию конфликта.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие поражения Украины. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин демонстрируют готовность к переговорам, чтобы не отказывать Трампу.

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