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17:23, 29 ноября 2024Бывший СССР

Кулеба назвал условие поражения Украины

Экс-глава МИД Украины Кулеба: страна проиграет, если откажет Трампу
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Alina Smutko / Reuters

Если Украина не перейдет к переговорам, то проиграет в военном конфликте. Об этом сообщил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times (FT).

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин демонстрируют готовность к переговорам, чтобы не отказывать избранному президенту США Дональду Трампу. Экс-глава украинского внешнеполитического ведомства сделал предположение, что проиграет в этой «игре» та страна, которая первая откажет американскому лидеру. Журналист FT назвал исход в пользу Украины маловероятным, так как Трамп ранее выражал восхищение Путиным и был холоден по отношению к Зеленскому.

Ранее Кулеба усомнился в намерениях европейских стран продолжать поддержку Киева после прекращения или снижения помощи от США в связи с победой Трампа на президентских выборах. По его словам, странам Европейского союза придется либо смириться с тем, что им придется нести большую долю ответственности, либо последовать примеру нового лидера США.

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