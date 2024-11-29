В российском городе затянувшийся ремонт кровли привел к потопам и нашествию мышей

В Карелии нескончаемый ремонт кровли привел к потопам и нашествию мышей в доме

В городе Питкяранта затянувшийся ремонт кровли обрушил на дом ворох коммунальных проблем. Свое возмущение местные жители изливают в сообществе «Жесть Карелия» в соцсети «ВКонтакте».

С произволом коммунальщиков столкнулись собственники пятиэтажки по улице Пушкина. К ремонтным работам приступили еще в конце сентября. Оперативно разобрав крышу, рабочие замедлили темп. Начались осенние дожди, начало холодать, а состояние кровли не менялось. Дом стало затапливать, залитым оказался и подвал здания. Потопы значительно повредили ремонт в квартирах, развелись вредители. Помимо комаров, хозяева столкнулись с нашествием грызунов.

С жалобами на протечки и мышей жильцы обратились в городские службы. Реакция хоть и последовала, но не сильно изменила ситуацию. Каждое утро из подвала стали откачивать воду, но с новыми осадками заливы продолжились. Компенсировать ущерб собственников власти не спешат. «Администрация местного управления была выделена помощь в две тысячи рублей. Эти деньги ушли на такси возить больную мою маму в больницу и из больницы», — сетует одна из жительниц. Такой размер выплат она называет издевательством. При этом ей самой приходится за сотни километров возить на учебу сына с инвалидностью. Неудовлетворительное состояние подвального помещения подтвердили и в Минстрое Карелии.

Ранее из-за нескончаемого ремонта крыши затопило дом в другом российском регионе — Рязанской области. Два месяца кровля остается разобранной, все это время сквозь прорехи в ней стекает дождевая вода, и тает снег. Не могут починить крышу и в одном из домов Новосибирска. Кровлю уже четыре месяца застилают спанбондом. Лоскуты разлетаются на ветру, сквозь них в квартиры протекает вода.