Маск отпраздновал День благодарения вместе с Трампом

Илон Маск отпраздновал День благодарения вместе с Дональдом Трампом

Предприниматель Илон Маск отпраздновал День благодарения вместе с избранным президентом США Дональдом Трампа. Следует из опубликованного видео в соцсети X.

На ролике Маск сидит за одним столом вместе с Трампом, женой политика Меланией и сыном Бэрроном.

Ранее Politico сообщило, что команда Дональда Трампа в частном порядке жалуется на то, что в его резиденции в Мар-а-Лаго не так давно появился новый гость — Илон Маск, и они проводят вместе столько времени, что будто «не могут насытиться друг другом».

Сотрудники избранного президента опасаются, что Маск пытается оказать на него влияние ради собственных финансовых и политических интересов. При этом обозреватели отмечают, что Трамп явно демонстрирует то, что влияние его нового друга «простирается лишь до определенного предела» и не выходит за рамки того, что сам политик наметил в своей будущей программе президентства.