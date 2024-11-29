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23:29, 29 ноября 2024Мир

Маск отпраздновал День благодарения вместе с Трампом

Илон Маск отпраздновал День благодарения вместе с Дональдом Трампом
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Илон Маск и Дональд Трамп

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell / Reuters

Предприниматель Илон Маск отпраздновал День благодарения вместе с избранным президентом США Дональдом Трампа. Следует из опубликованного видео в соцсети X.

На ролике Маск сидит за одним столом вместе с Трампом, женой политика Меланией и сыном Бэрроном.

Ранее Politico сообщило, что команда Дональда Трампа в частном порядке жалуется на то, что в его резиденции в Мар-а-Лаго не так давно появился новый гость — Илон Маск, и они проводят вместе столько времени, что будто «не могут насытиться друг другом».

Сотрудники избранного президента опасаются, что Маск пытается оказать на него влияние ради собственных финансовых и политических интересов. При этом обозреватели отмечают, что Трамп явно демонстрирует то, что влияние его нового друга «простирается лишь до определенного предела» и не выходит за рамки того, что сам политик наметил в своей будущей программе президентства.

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