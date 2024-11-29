МИД заявил о готовности к закрытию российских генконсульств в Польше

Посол России Андреев заявил, что Москва готова к закрытию генконсульств в Польше

Москва готова к закрытию генконсульств в Польше, как это уже сделали польские власти с российской дипмиссией в Познани. С таким заявлением выступил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, его цитирует РИА Новости.

Дипломат также отметил, что никаких предпосылок для возобновления работы генконсульства в Познани нет. «Не будем загадывать, но пока, сами понимаете, ничто не говорит о том, что такой вариант возможен в будущем», — сказал он.

В октябре Андреев сообщил, что польские власти обязали покинуть страну еще троих российских дипломатов после закрытия генконсульства в Познани.