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13:49, 29 ноября 2024Мир

МИД заявил о готовности к закрытию российских генконсульств в Польше

Посол России Андреев заявил, что Москва готова к закрытию генконсульств в Польше
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Москва готова к закрытию генконсульств в Польше, как это уже сделали польские власти с российской дипмиссией в Познани. С таким заявлением выступил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, его цитирует РИА Новости.

Дипломат также отметил, что никаких предпосылок для возобновления работы генконсульства в Познани нет. «Не будем загадывать, но пока, сами понимаете, ничто не говорит о том, что такой вариант возможен в будущем», — сказал он.

В октябре Андреев сообщил, что польские власти обязали покинуть страну еще троих российских дипломатов после закрытия генконсульства в Познани.

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