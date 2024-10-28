Польша выдворит еще троих российских дипломатов

Польша обязала покинуть страну еще троих российских дипломатов

Власти Польши обязали покинуть страну еще троих российских дипломатов после закрытия генконсульства в Познани. Об этом РИА Новости сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

«Тот же самый срок дан для выезда трех дипломатических сотрудников нашего генерального консульства», — сказал он, отметив, что ультиматум в ноте польского МИД не коснулся технического персонала, который формально будет иметь право оставаться и работать в Польше.

Ранее Андреев рассказал, что генеральное консульство России в Познани закроется к полуночи 30 ноября.

До этого МИД Польши обязал десять сотрудников российской дипмиссии покинуть страну.