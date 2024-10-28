Стали известны сроки закрытия консульства России в Польше

Посол в Польше Андреев: консульство России в Познани закроется к 30 ноября

Генеральное консульство России в Познани закроется к полуночи 30 ноября. Об этом сообщил посол России в Польше Сергей Андреев, пишет РИА Новости.

«Мы получили ноту МИД Польши о том, что срок закрытия нашего генконсульства — 30 ноября до полуночи», — сообщил посол.

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский предположил, что российское консульство в Познани может быть закрыто к началу ноября, однако не стал называть точную дату.

22 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства России. Он также не исключил возможность высылки посла России Сергея Андреева из страны.