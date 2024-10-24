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15:55, 24 октября 2024Мир

МИД Польши назвал сроки закрытия консульства России в Познани

МИД Польши допустил закрытие генконсульства России в Познани в начале ноября
МИД Польши

МИД Польши. Фото: Adrian Grycuk / Wikipedia

Генеральное консульство России в Познани может быть закрыто уже в начале ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский, передает RMF24.

«Я не могу сказать точно, когда именно закроется российское генконсульство. Однако мы ожидаем, что это может произойти в начале ноября», — рассказал представитель польского внешнеполитического ведомства.

Также Вроньский сообщил, что десять сотрудников российского диппредставительства в Познани должны покинуть Польшу.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала закрытие консульства, призвав польских дипломатов, находящихся в России, готовиться к высылке.

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      Дарья Устьянцева
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