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15:37, 24 октября 2024Мир

Захарова посоветовала польским дипломатам приготовиться к высылке

Захарова посоветовала дипломатам Польши готовиться к отъезду из РФ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала закрытие консульства России в Познани, призвав польских дипломатов, находящихся в России, готовиться к высылке. С таким заявлением она выступила в беседе с РИА Новости.

«Польским дипломатам приготовиться. Пожировали в России, пора и честь знать», — заявила Захарова.

Ранее пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский сообщил, что десять сотрудников российского генконсульства в Познани должны покинуть Польшу в результате закрытия учреждения.

22 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что отозвал согласие на работу российского консульства. Он также допустил высылку посла России Сергея Андреева из страны.

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      Елизавета Мытарева
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