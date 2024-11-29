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21:46, 29 ноября 2024Бывший СССР

На Украине анонсировали базовую военную подготовку для мужчин

ВСУ: мужчины с 18 лет пройдут базовую военную подготовку с 1 января 2025 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Тимочко заявил, что все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет на Украине пройдут базовую военную подготовку. Об этом он выказался в эфире местного телеканала «Киев24».

Тимочко подчеркнул, что базовая военная подготовка начнется с 1 января 2025 года. Он подчеркнул, что эти мероприятия не являются мобилизацией.

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«Чтобы граждан от 18 до 25 лет подготавливать или давать им базовую или профессиональную подготовку — вот это обязательно надо делать. То есть это то, что с 1 января начнется, когда в первую очередь студенты, а затем и все мужское население от 18 до 25 лет пройдет базовую и профессиональную подготовку», — добавил он.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена оказывает давление на Украину, чтобы снизить возрастной порог призыва до 18 лет для быстрого увеличения численности украинской армии. По словам источника в Белом доме, Киеву в данный момент требуется больше человеческих ресурсов для участия в конфликте.

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