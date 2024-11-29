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01:11, 29 ноября 2024Мир

Нетаньяху приказал армии Израиля готовиться к полномасштабной войне

Нетаньяху приказал армии готовиться к полномасштабной войне при срыве перемирия
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приказал армии готовиться к полномасштабной войне, если установленный режим прекращения огня будет сорван движением «Хезболлах». Об этом он сообщил в эфире 14-го канала местного телевидения, пишет РИА Новости.

«Мы воспользуемся прекращением огня. Я не говорил об окончании войны, а лишь о прекращении огня... оно может быть коротким... мы применяем силу», — заявил он. По словам премьера, страна использует прекращение огня в том числе для обновления сил израильской армии и перевооружения.

Ранее сообщалось, что израильские Вооруженные силы несколько раз нарушили соглашение о прекращении огня в Ливане. В комментарии пресс-службы ливанской армии утверждается, что 27 и 28 ноября Израиль «несколько раз пренебрег соглашением о перемирии, нарушив границы воздушного пространства и нанеся удары по ливанским территориям различными видами оружия».

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