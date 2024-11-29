Один полицейский пострадал в ходе протестов в Грузии

МВД Грузии: один полицейский пострадал в ходе митинга в Тбилиси

Один сотрудник МВД пострадал во время потасовки на митинге возле парламента в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Часть толпы вступила в противостояние с правоохранителями и оскорбила их словесно», — говорится в заявлении МВД.

Протесты в Грузии начались после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года.

Ранее МИД Украины осудил разгон проевропейских протестов в Тбилиси. Ведомство заявило, что обострение внутриполитической ситуации в Грузии является следствием многочисленных нарушений на парламентских выборах 26 октября. Также сообщается, что Украина разочарована решением правительства Грузии приостановить до 2028 года переговоры о вступлении в Евросоюз.