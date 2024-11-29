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21:14, 29 ноября 2024Мир

На Западе заявили об изменении мира после запуска «Орешника»

Геополитический эксперт Малинен: запуск «Орешника» изменил мир навсегда
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Первый запуск Россией новой баллистической ракеты «Орешник» поменял расстановку сил в мире, заявил профессор Хельсинкского университета в Финляндии, геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети Х.

По его словам, испытания оружия, вероятно, навсегда изменили ход военных действий и весь мир. «В НАТО, должно быть, паника, что не очень хорошо для кого бы то ни было», — подчеркнул он.

21 ноября в ходе своего обращения российским президент Владимир Путин заявил, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». По его словам, в ходе испытаний ракета поразила цели.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что испытания «Орешника» по Украине меняют ход специальной военной операции.

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