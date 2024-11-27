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19:45, 27 ноября 2024Россия

Медведев заявил об изменении хода СВО и назвал причину этого

Медведев: испытания «Орешника» по Украине меняют ход СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Испытания новейшей российской баллистической ракеты «Орешник» по Украине меняют ход специальной военной операции. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

21 ноября «Орешник» нанес удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Медведев отметил, что за ударом наблюдали во всем мире. В этой связи Медведев также оценил вероятность применения ядерного оружия. Он назвал риски высокими, однако подчеркнул, что они не носят необратимого характера.

Также зампред Совбеза прокомментировал ракетные удары вглубь России. Он указал, что подобные действия отдаляют старт мирных переговоров. Он заверил, что подобные атаки будут пресекаться.

ЖЗЛ
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