Поезд Деда Мороза преодолел Татарский пролив и впервые прибыл на остров Сахалин

Поезд Деда Мороза впервые прибыл в один российский регион. Об этом сообщает Telegram-канал «Газета.Ru».

По данным сотрудников РЖД, поезд преодолел Татарский пролив на пароме и прибыл на остров Сахалин. «Теперь сотни детей смогут увидеть сказку, а возможно, и прикоснуться к ней», — уточнили специалисты. Известно, что во время стоянок посетители вокзалов смогут наблюдать развлекательную программу с участием артистов и аниматоров.

В ноябре 2023 года поезд Деда Мороза показали изнутри. Сообщалось, что состав был украшен новогодними гирляндами и скульптурами. В то же время один из вагонов имитирует ледяную пещеру с сугробами, в нем разместили трон волшебника, светящиеся снежинки и праздничные фигурки.