Поляк поймал чудовищного сома длиной почти три метра

В Испании поймали огромного сома длиной 268 сантиметров и весом 130 килограммов

Польский рыбак Михал Хелковский поймал в Испании сома огромных размеров. Об этом сообщает TVP World.

Поляк выловил сома длиной почти три метра в реке Эбро, протекающей на северо-востоке Пиренейского полуострова. «Эта рыба — настоящий великан, обитающий в Эбро, — написал Хелковский в соцсети. — Как будто нечто с иной планеты».

После измерения, фотографирования и взвешивания чудовищного сома отпустили. Его точная длина составляла 268 сантиметров, а вес превышает 130 килограммов.

Это уже второй гигант на счету Хелковского. Неделей ранее он поймал почти такую же крупную рыбу, и тоже в Эбро.

Чтобы поставить мировой рекорд, рыболову не хватило всего 17 сантиметров. Считается, что самого крупного сома в мире поймал итальянец Алессандро Бьянкарди. Это произошло в мае 2023 года. Длина рыбы составляла 285 сантиметров.

Хелковский уверен, что со временем сможет улучшить свой результат. «Надеюсь, в будущем мне представится шанс поймать "Кайдзю" и побольше», — заявил он в соцсети.

Ранее сообщалось, что испанская фауна серьезно пострадала из-за вторжения гигантских сомов, которое началось по вине безответственных рыболовов. Эти рыбы бывают больше двух метров в длину и живут до 30-40 лет. При этом они очень умны, способны охотиться стаями и заботятся о потомстве. Испанским рыбам, птицам и грызунам, на которых охотятся сомы, ответить на это нечем.