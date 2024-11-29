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04:11, 29 ноября 2024Экономика

Путин прокомментировал изъятие Германией активов «Роснефти»

Путин назвал изъятие правительством Германии активов «Роснефти» неприемлемым
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Москва считает неприемлемым изъятие правительством Германии активов дочерних компаний «Роснефти», однако готова к переговорам с регуляторами и партнерами. Так ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

«Единственное, что нам кажется неприемлемым, - применение в отношении российской компании "Роснефть" неправовых методов со стороны правительства Федеративной республики, которые выглядят как просто национализация и изъятие нашей собственности. Но это тоже вопрос переговоров», — сказал Путин.

Ранее «Роснефть» назвала передачу своих активов под управление регулятора Германии незаконным и нарушающим принципы рыночной экономики и цивилизации. Компания отметила, что решение властей Германии означает безвозвратную утрату активов, и предупредила о намерении разработать возможные меры защиты акционеров, в том числе обращение в суд.

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