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23:04, 29 ноября 2024Мир

Раскрыт риск для Запада из-за стратегии США на Украине

Меркурис заявил о риске гибели военных Запада из-за стратегии США на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Британский аналитик Александр Меркурис прокомментировал решение администрации президента США Джо Байдена о разрешении ракетных ударов вглубь России. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Меркурис заявил о риске гибели военных Запада из-за стратегии США на Украине и подчеркнул, что решение Байдена не изменит ход конфликта.

«Уже ясно, что попытка эскалации, предпринятая администрацией Джо Байдена в преддверии инаугурации [избранного президента США Дональда] Трампа, не достигла своей цели, Россия успешно противостоит ей с помощью "Орешника"», — отметил он.

17 ноября Байден впервые санкционировал применение ВСУ американских дальнобойных ракет ATACMS вглубь территории России. Позже стало известно, что он также разрешил Украине наносить удары вглубь российской территории британскими дальнобойными ракетами Storm Shadow.

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