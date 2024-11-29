Россиянин получил пожизненный срок за взрыв газа в жилом доме с шестью жертвами

Суд дал пожизненный срок жителю Ступино Зарубину за взрыв газа в жилом доме

Московский областной суд приговорил к пожизненному наказанию жителя подмосковного Ступино Алексея Зарубина, устроившего взрыв газа в жилом многоквартирном доме, жертвами которого стали шесть человек, в их числе трое детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Свою вину подсудимый не признал и не раскаялся в содеянном, кроме того он пытался выдвигал ложные версии, чтобы обмануть следствие.

Суд установил, что 11 апреля 2022 года Зарубин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в очередной раз поругался с женой из-за семейных проблем. Разозлившись из-за частых ссор, он решил поквитаться с супругой и заодно со своими детьми, уточнили в Следственном комитете России мотив преступления. Мужчина перекрыл детским одеялом вентиляционное отверстие кухни, разгерметизировал участок соединения гибкой газовой подводки и поджег газовоздушную смесь зажигалкой, что привело к взрыву. Сам он укрылся в туалете.

От взрыва газа обрушился подъезд дома. Под обрушившимися перекрытиями остались шесть жильцов дома, в том числе трое малолетних детей. Среди жертв оказалась супруга Зарубина и двое его детей. Еще четверо человек получили травмы.