Пожизненный приговор для устроившего взрыв с шестью жертвами россиянина признали законным

Суд утвердил пожизненный срок для жителя Ступино, устроившего взрыв с 6 жертвами

Начало событий в новости Россиянин получил пожизненный срок за взрыв газа в жилом доме с шестью жертвами

Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил пожизненный приговор для жителя подмосковного Ступино Алексея Зарубина, который в 2022 году устроил взрыв газа в жилом доме с шестью жертвами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Приговор Московского областного суда от ноября 2024 года оставили в силе.

Как установил суд, 11 апреля 2022 года Зарубин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения поругался с женой из-за семейных проблем и решил поквитаться с ней. Детским одеялом он перекрыл вентиляционное отверстие кухни, разгерметизировал участок соединения гибкой газовой подводки и поджег газовоздушную смесь зажигалкой, что привело к взрыву. От ударной волны обрушился подъезд дома. Шесть жильцов оказались под перекрытиями и не выжили, в их числе трое маленьких детей. Еще четверо человек пострадали.

Сам злоумышленник укрылся от взрыва в туалете. В конце ноября 2024 года суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.