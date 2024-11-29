Сирийские боевики заявили о выходе к Алеппо

Сирийские повстанцы заявили о выходе к городу Алеппо

Сирийские боевики из числа формирований вооруженной оппозиции в провинциях Идлиб и ат-Дана заявили о выходе к городу Алеппо. Об этом стало известно из заявления повстанцев, опубликованного в их Telegram-канале.

«Наши войска начали входить в город Алеппо», — говорится в сообщении.

По словам боевиков, они работают над тем, чтобы «избавить город от жестокости и коррупции преступного режима», а также «вернуть ему гордость и достоинство, освободить от несправедливости и тирании».

Ранее Военно-воздушные силы Сирии нанесли авиаудар по штабам боевиков в северной части страны. Уточнялось, что среди них есть множество иностранных наемников.