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17:01, 29 ноября 2024Моя страна

Туристы массово устремились в один регион России

За десять месяцев 2024 года Ставрополье посетили свыше 7,7 миллиона туристов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Туристы массово устремились в Ставропольский край, за десять месяцев 2024 года этот российский регион посетили свыше 7,7 миллиона путешественников. Об этом сообщается в Telegram-канале местного министерства туризма.

Отмечается, что примерно 40 процентов из них (около трех миллионов человек) — молодежь в возрасте от 18 до 34 лет.

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«Также на Ставрополье активно отдыхают люди среднего возраста — их насчитывается около 2,5 миллиона, — говорится в сообщении. — Пенсионеры приезжают в край для оздоровления, их число приблизительно один миллион».

Ранее стало известно, что иностранцы, в том числе жители ряда мусульманских стран, массово устремились в Россию: за девять месяцев 2024 года турпоток из-за рубежа вырос на 40 процентов. Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Замглавы ведомства отметил, что турпоток составил 3,2 миллиона человек.

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