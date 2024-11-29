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14:38, 29 ноября 2024Бывший СССР

В МИД России рассказали о нападках Запада на Грузию

Замглавы МИД Галузин: Грузия подверглась нападкам за прагматичную политику
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Грузия подверглась нападкам Запада за прагматичную политику и защиту национальных интересов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Мы только что были свидетелями того, как грузинское руководство и общество подверглись жесточайшим оскорбительным нападкам», — подчеркнул замглавы МИД.

Галузин прокомментировал заявления западных политиков в адрес властей Грузии об итогах прошедших парламентских выборов, а также принятии закона об иноагентах. По его словам, недовольство Запада вызвано решением грузинского руководства защищать традиционные ценности.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об украинском сценарии в грузинских протестах. По его словам, Грузия в ноябре 2024 года повторяет ситуацию на Украине в ноябре 2013 года.

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