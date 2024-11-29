Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:00, 29 ноября 2024Бывший СССР

Кулеба рассказал об украинском сценарии в грузинских протестах

Экс-глава МИД Украины Кулеба: протесты в Грузии повторяют сценарий Украины
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Протесты в Грузии повторяют сценарий Украины в 2013 году. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в социальной сети X.

«Грузия в ноябре 2024 года повторяет ситуацию на Украине в ноябре 2013 года. Иванишвили (основатель правящей партии «Грузинская мечта» — прим. «Ленты.ру»), как и Янукович в то время, придерживается того же сценария», — написал дипломат. Бидзину Иванишвили часто называют фактическим руководителем Грузии.

Кулеба также заявил, что Грузия идет по «украинскому сценарию» вопреки официальной риторике правящей партии «Грузинская мечта». По словам украинского дипломата, ее представители не раз обещали избежать этого сценария развития событий.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Он уточнил, что Тбилиси не примет бюджетные гранты из Брюсселя.

После этого в Грузии вновь вспыхнули протесты. Между полицией и протестующими ночью произошли столкновения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о первопричинах украинского конфликта

      Украине предрекли давление через ЕС из-за транзита российского газа

      МИД заявил о готовности к закрытию российских генконсульств в Польше

      Херсон оказался обесточен

      Боец СВО получил по 10 тысяч рублей за месяц службы и узнал о «пленении»

      После массового отравления в популярном российском ресторане возбудили дело

      Собиравшегося взорвать военкомат россиянина приговорили к четырем годам колонии

      Максим Галкин высмеял свой наряд на фото из 90-х фразой «фривольные шорты»

      В российском городе водитель проломил голову пешеходу и сбежал

      Мужчина выиграл сотни тысяч долларов в покер и поссорился с надоедливыми коллегами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше