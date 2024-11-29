Кулеба рассказал об украинском сценарии в грузинских протестах

Экс-глава МИД Украины Кулеба: протесты в Грузии повторяют сценарий Украины

Протесты в Грузии повторяют сценарий Украины в 2013 году. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в социальной сети X.

«Грузия в ноябре 2024 года повторяет ситуацию на Украине в ноябре 2013 года. Иванишвили (основатель правящей партии «Грузинская мечта» — прим. «Ленты.ру»), как и Янукович в то время, придерживается того же сценария», — написал дипломат. Бидзину Иванишвили часто называют фактическим руководителем Грузии.

Кулеба также заявил, что Грузия идет по «украинскому сценарию» вопреки официальной риторике правящей партии «Грузинская мечта». По словам украинского дипломата, ее представители не раз обещали избежать этого сценария развития событий.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Он уточнил, что Тбилиси не примет бюджетные гранты из Брюсселя.

После этого в Грузии вновь вспыхнули протесты. Между полицией и протестующими ночью произошли столкновения.

